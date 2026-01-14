В Госдуме не поддержали ограничения на переводы денег мигрантов за рубеж

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, который запрещает трудовым мигрантам переводить за границу суммы, превышающие их официальную зарплату. Разработчики считают, что закон повысит прозрачность переводов и выведет доходы из теневого сектора. Однако комитет отметил, что законопроект фрагментарен, содержит пробелы в регулировании, отсутствуют механизмы контроля и ответственность за нарушение. Правительство также признало необходимость доработки из-за недостаточной проработанности механизмов и рисков, например, роста объёмов наличных рублей, вывозимых из страны.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, который запрещает трудовым мигрантам в России переводить за границу суммы, превышающие их официальную зарплату. Об этом пишет РИА Новости.

Инициативу внесли депутаты фракции «Новые люди», она предполагает ограничение международных денежных переводов нерезидентам, работающим в России, размером их подтвержденного дохода.

Разработчики законопроекта уверены, что его принятие повысит прозрачность денежных переводов и выведет значительную часть доходов мигрантов из теневого сектора. Однако комитет отметил, что предложенные изменения имеют «фрагментарный характер» и содержат серьезные пробелы в регулировании.

В заключении комитета подчеркивается отсутствие механизмов контроля за соблюдением нового правила и ответственность за его нарушение. Правительство России также выразило мнение о необходимости доработки законопроекта, указав на недостаточную проработанность механизмов реализации и возможные риски, такие как увеличение объемов наличных рублей, вывозимых из страны.