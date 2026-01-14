Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 644
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 382
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 462
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 249
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Госдуме хотят запретить передачу генетических данных россиян за рубеж
Госдума России на своем заседании приняла законопроект, который запрещает передачу генетических данных человека, полученных в ходе исследований, иностранным физическим и юридическим лицам. Однако есть исключения, генетические данные могут быть переданы за границу для оказания медицинской помощи россиянам, для разработки лекарств и биомедицинских продуктов для конкретных пациентов из России и международного сотрудничества в области здравоохранения и биологической безопасности. Правительство России установит порядок и условия, при которых можно будет передавать генетические данные. Законопроект также уточняет, что генетическая информация может быть представлена как в бумажном, так и в цифровом формате.

Вводится новое определение «популяционные генетические и иммунологические исследования». Кроме того, документ определяет задачи по защите генетических данных и правовые основы для международного сотрудничества.