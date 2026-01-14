В Госдуме хотят запретить передачу генетических данных россиян за рубеж

Госдума России на своем заседании приняла законопроект, который запрещает передачу генетических данных человека, полученных в ходе исследований, иностранным физическим и юридическим лицам. Однако есть исключения, генетические данные могут быть переданы за границу для оказания медицинской помощи россиянам, для разработки лекарств и биомедицинских продуктов для конкретных пациентов из России и международного сотрудничества в области здравоохранения и биологической безопасности. Правительство России установит порядок и условия, при которых можно будет передавать генетические данные. Законопроект также уточняет, что генетическая информация может быть представлена как в бумажном, так и в цифровом формате.

Вводится новое определение «популяционные генетические и иммунологические исследования». Кроме того, документ определяет задачи по защите генетических данных и правовые основы для международного сотрудничества.