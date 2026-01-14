В ГК «Капитал» рассказали, как выгодно купить квартиру в 2026 году

Компания «» подготовила расширенную линейку финансовых решений, выгодные акции и ипотечные программы на любой случай жизни. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что «Капитал» сотрудничает с ведущими банками. Это позволяет клиентам выбирать из широкого спектра ипотечных продуктов. Льготные государственные программы:• Семейная ипотека — ставка от 3,5% годовых. Актуальна для семей с детьми.• Военная ипотека — специальная программа для военнослужащих со ставкой от 5,8%.• IT-ипотека — льготные условия для работников сферы информационных технологий, ставка от 6%.• Ипотека для участников СВО — особая поддержка защитников Отечества. Ставка от 4% годовых.• Субсидированная ипотека — доступна для всех категорий граждан, ставка от 8%. Специальные ипотечные продукты для упрощения покупки:• Ипотека без первого взноса — возможность приобрести жилье без необходимости копить крупную сумму на первоначальный платеж.• Ипотека по двум документам — упрощенная процедура оформления. Альтернативные форматы покупки: Не все хотят или могут оформлять ипотечный кредит. Для таких случаев у «Капитала» есть другие варианты.• Рассрочка от застройщика. Позволяет выплачивать стоимость квартиры частями. Первый взнос — от 6%, дальнейшие платежи распределяются на согласованный срок.• Программа Trade-in. Уникальное предложение, по которому можно обменять свою текущую квартиру на новую в строящемся или сданном доме от «Капитала». Идеальный вариант для тех, кто хочет улучшить жилищные условия без долгого процесса самостоятельной продажи.• Использование материнского капитала. Сертификат можно использовать в качестве полного или частичного первоначального взноса. Ограниченные по времени акции и спецпредложения Чтобы сделать покупку еще более доступной, «Капитал» запускает выгодные акции. Главная акция 2026: скидка 1 000 000 рублей! При заключении договора на квартиру в любом проекте «Капитала» до 31 января 2026 года вы получаете скидку 1 миллион рублей. Другие специальные предложения:

1. «Ключи сразу + ипотека 6%". Это двойная выгода для тех, кто не хочет ждать:

• Квартира в уже сданном доме.

• Льготная ипотека от 6% годовых на такие квартиры.

• Идеальное решение для быстрого переезда.

2. Спецпредложение для защитников Отечества. Участники специальной военной операции, помимо льготной ипотеки, получают от застройщика дополнительную фиксированную скидку 3% от стоимости квартиры.

Почему стоит рассмотреть предложения «Капитала»?• Широта выбора. От государственных льготных программ до уникальных предложений — есть решение для любой ситуации.• Прозрачность. Все условия и акции четко сформулированы и имеют ограниченный срок, что позволяет спланировать покупку.• Выгода. Совмещение акций (например, скидка 1 000 000 + ипотека для участников СВО) дает максимальный эффект.• Надежность. «Капитал» — крупный застройщик с полным циклом работ, включая собственный проектный институт, что гарантирует контроль качества на всех этапах. Чтобы принять взвешенное решение, рекомендуем проконсультироваться со специалистами отдела продаж «Капитала» для детального расчета и подбора оптимальной для вас программы. Сделайте шаг к новой квартире, используя самые актуальные и выгодные финансовые инструменты.