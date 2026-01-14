Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-6°
Чтв, 15
-9°
Птн, 16
-14°
ЦБ USD 78.85 0.06 14/01
ЦБ EUR 92.4 0.43 14/01
Нал. USD 79.18 / 79.50 14/01 11:55
Нал. EUR 92.67 / 93.85 14/01 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 295
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 374
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 444
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 239
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В ГК «Капитал» рассказали, как выгодно купить квартиру в 2026 году
Компания «Капитал» подготовила расширенную линейку финансовых решений, выгодные акции и ипотечные программы на любой случай жизни. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что «Капитал» сотрудничает с ведущими банками. Это позволяет клиентам выбирать из широкого спектра ипотечных продуктов. Льготные государственные программы:• Семейная ипотека — ставка от 3,5% годовых. Актуальна для семей с детьми.• Военная ипотека — специальная программа для военнослужащих со ставкой от 5,8%.• IT-ипотека — льготные условия для работников сферы информационных технологий, ставка от 6%.• Ипотека для участников СВО — особая поддержка защитников Отечества. Ставка от 4% годовых.• Субсидированная ипотека — доступна для всех категорий граждан, ставка от 8%. Специальные ипотечные продукты для упрощения покупки:• Ипотека без первого взноса — возможность приобрести жилье без необходимости копить крупную сумму на первоначальный платеж.• Ипотека по двум документам — упрощенная процедура оформления. Альтернативные форматы покупки: Не все хотят или могут оформлять ипотечный кредит. Для таких случаев у «Капитала» есть другие варианты.• Рассрочка от застройщика. Позволяет выплачивать стоимость квартиры частями. Первый взнос — от 6%, дальнейшие платежи распределяются на согласованный срок.• Программа Trade-in. Уникальное предложение, по которому можно обменять свою текущую квартиру на новую в строящемся или сданном доме от «Капитала». Идеальный вариант для тех, кто хочет улучшить жилищные условия без долгого процесса самостоятельной продажи.• Использование материнского капитала. Сертификат можно использовать в качестве полного или частичного первоначального взноса. Ограниченные по времени акции и спецпредложения Чтобы сделать покупку еще более доступной, «Капитал» запускает выгодные акции. Главная акция 2026: скидка 1 000 000 рублей! При заключении договора на квартиру в любом проекте «Капитала» до 31 января 2026 года вы получаете скидку 1 миллион рублей. Другие специальные предложения:

1. «Ключи сразу + ипотека 6%". Это двойная выгода для тех, кто не хочет ждать:

• Квартира в уже сданном доме.

• Льготная ипотека от 6% годовых на такие квартиры.

• Идеальное решение для быстрого переезда.

2. Спецпредложение для защитников Отечества. Участники специальной военной операции, помимо льготной ипотеки, получают от застройщика дополнительную фиксированную скидку 3% от стоимости квартиры.

Почему стоит рассмотреть предложения «Капитала»?• Широта выбора. От государственных льготных программ до уникальных предложений — есть решение для любой ситуации.• Прозрачность. Все условия и акции четко сформулированы и имеют ограниченный срок, что позволяет спланировать покупку.• Выгода. Совмещение акций (например, скидка 1 000 000 + ипотека для участников СВО) дает максимальный эффект.• Надежность. «Капитал» — крупный застройщик с полным циклом работ, включая собственный проектный институт, что гарантирует контроль качества на всех этапах. Чтобы принять взвешенное решение, рекомендуем проконсультироваться со специалистами отдела продаж «Капитала» для детального расчета и подбора оптимальной для вас программы. Сделайте шаг к новой квартире, используя самые актуальные и выгодные финансовые инструменты.