В ГД напомнили о штрафах для коммунальщиков за плохую уборку снега

Парламентарий подчеркнул, что ответственность за содержание дворов, тротуаров, подходов к подъездам и парковок, а также за своевременную уборку снега и очистку крыш и козырьков от сосулек лежит на УК и ТСЖ. Уборку тротуаров во время снегопада должны проводить каждые три часа, а полная расчистка тротуаров и проездов после его завершения — в период от 3 до 12 часов. Нарушение может повлечь за собой штраф и административную ответственность.

УК, которые не убирают от снега надлежащим образом придомовые территории, грозят штрафы до 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий подчеркнул, что ответственность за содержание дворов, тротуаров, подходов к подъездам и парковок, а также за своевременную уборку снега и очистку крыш и козырьков от сосулек лежит на УК и ТСЖ. Уборку тротуаров во время снегопада должны проводить каждые три часа, а полная расчистка тротуаров и проездов после его завершения — в период от 3 до 12 часов. Нарушение может повлечь за собой штраф и административную ответственность.