Стало известно о пострадавшем в массовом ДТП на трассе М-5 под Рязанью

ДТП произошло 14 января, примерно в 09:05, на 176-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанском районе. Столкнулись четыре машины: «Ниссан Икстрейл», грузовик «Ситрак», трактор «Беларус» и легковушка «Ниссан». Пострадал водитель «Ниссан Икстрейл». Ему оказали медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Проезд для всех видов транспорта открыт.