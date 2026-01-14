Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Новое
Стало известно, как проверка водителей на «Госуслугах» повлияет на цены на такси
Введение функции проверки такси через портал «Госуслуги» не решит проблему «серых» перевозчиков, считает Андрей Попков, председатель профсоюза «Таксист». Нововведение повысит уверенность пассажиров в безопасности, но не повлияет на стоимость услуг и не позволит эффективно бороться с нелегальными перевозками. По мнению Попкова, многие начнут обращать внимание на водителей, но «серых» это не затронет. В Москве и Подмосковье функция доступна, в других регионах её внедрение под вопросом.

Введение функции проверки автомобилей такси через портал «Госуслуги» не решит проблему «серых» перевозчиков, считает Андрей Попков, председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист», передает НСН.

По его словам, хотя нововведение может повысить уверенность пассажиров в безопасности, оно не окажет значительного влияния на стоимость услуг и не позволит эффективно контролировать нелегальные перевозки.

«Эта мера придаст уверенность пассажиру в безопасности, но не более», — отметил Попков. Он добавил, что многие люди начнут обращать внимание на то, к кому они садятся в машину, но «серых» перевозчиков это нововведение не затронет.

В Москве и Московской области такая функция уже доступна, однако внедрение в других регионах остается под вопросом.

Напомним, что Минцифры недавно анонсировало возможность проверки данных о такси через «Госуслуги» с помощью QR-кодов или номера автомобиля.