Стало известно, как проверка водителей на «Госуслугах» повлияет на цены на такси

Введение функции проверки такси через портал «Госуслуги» не решит проблему «серых» перевозчиков, считает Андрей Попков, председатель профсоюза «Таксист». Нововведение повысит уверенность пассажиров в безопасности, но не повлияет на стоимость услуг и не позволит эффективно бороться с нелегальными перевозками. По мнению Попкова, многие начнут обращать внимание на водителей, но «серых» это не затронет. В Москве и Подмосковье функция доступна, в других регионах её внедрение под вопросом.

В Москве и Московской области такая функция уже доступна, однако внедрение в других регионах остается под вопросом.

Напомним, что Минцифры недавно анонсировало возможность проверки данных о такси через «Госуслуги» с помощью QR-кодов или номера автомобиля.