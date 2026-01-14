Спрос на визы США среди россиян вырос в 2025 году

В 2025 году среди россиян зафиксировали рост спроса на американские визы. Об этом RT сообщили в Российском союзе туриндустрии. По данным организации, за девять месяцев прошлого года США посетили от 100 до 162 тысяч граждан России, что примерно на 10% больше показателя 2024 года.

По данным организации, за девять месяцев прошлого года США посетили от 100 до 162 тысяч граждан России, что примерно на 10% больше показателя 2024 года. При этом в РСТ отметили, что в 2019 году турпоток из РФ в США достигал 220 тысяч человек.

Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на документы Госдепартамента, что США приостановили выдачу виз для граждан 75 стран, включая Россию. Позже телеканал уточнил, что речь идет только о приостановке обработки заявлений на иммиграционные визы.