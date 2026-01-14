Скончался заслуженный артист России Виктор Рухманов

Артисту было 95 лет. Причина смерти не указана. Виктор Рухманов прослужил в московском Театре сатиры 69 лет. В его биографии — десятки ролей, среди которых пан Изобретатель из «Кабачка 13 стульев», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», Шпекин в постановке «Ревизор», Двойкин в спектакле «Баня» и другие. О дате и месте прощания объявят позже.

14 января ушел из жизни заслуженный артист России, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов. Об этом сообщили в соцсетях московского Театра сатиры.

Артисту было 95 лет. Причина смерти не указана.

Виктор Рухманов прослужил в Театре сатиры 69 лет. В его биографии — десятки ролей, среди которых пан Изобретатель из «Кабачка 13 стульев», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», Шпекин в постановке «Ревизор», Двойкин в спектакле «Баня» и другие.

О дате и месте прощания объявят позже.

Фото: Telegram-канал «Театр сатиры».