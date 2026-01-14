Рязанский станкозавод «Саста» может направить 206 млн на выплату дивидендов

Акционеры ПАО «Саста» на внеочередном собрании 4 февраля обсудят дивиденды за 2022 год. На выплату может быть направлено 206,4 млн рублей, что соответствует чистой прибыли компании за год. За последние годы дивиденды не выплачивались, так как средства шли на развитие производства без привлечения заемных средств. Сейчас компания готова начать выплаты: 95,4 млн руб. — по привилегированным акциям (3,25 тыс. руб. на акцию) и 111 млн руб. — по обыкновенным (8,74 руб. на акцию). В повестке также вопрос об одобрении крупных сделок.

На внеочередном собрании акционеров ПАО «Саста», запланированном на 4 февраля, обсуждят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года. Согласно материалам предприятия, на эти цели может быть направлено 206,4 миллиона рублей, передает «Интерфакс».

В последние годы «Саста» не осуществляла выплату дивидендов, направляя средства на развитие производства, что позволяло избежать привлечения заемных средств. Однако сейчас предприятие готово начать выплаты по результатам прошлых лет.

Предложенные суммы выплат составляют 95,4 миллиона рублей на привилегированные акции (по 3,25 тыс. рублей на акцию) и 111 миллионов рублей на обыкновенные акции (по 8,74 рубля на акцию).

Чистая прибыль «Састы» в 2022 году, согласно отчетности по РСБУ, составила 206,4 миллиона рублей. В повестку собрания также включен вопрос об одобрении крупных сделок, детали которых пока не раскрываются.

ПАО «Саста» является производителем трубонарезных станков для эксплуатации в сложных условиях, а его продукция поставляется как на российские машиностроительные предприятия, так и на экспорт. Уставный капитал компании составляет 1 миллион 410 тысяч 625 рублей и разделен на 138 тысяч 125 обыкновенных акций и 29 тысяч 337 привилегированных акций типа А.

