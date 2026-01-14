Рязанские приставы пресекли более 3,5 тыс. попыток проноса запрещенных предметов

В 2025 году рязанские судебные приставы пресекли 3 510 попыток проноса запрещенных предметов в здания и помещения судов, сообщает УФССП России по Рязанской области.

К запрещенным предметам относятся оружие, боеприпасы, колюще-режущие предметы, взрывчатые и ядовитые вещества, а также другие предметы, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью судей и участников процесса.

Для пресечения попыток проноса приставы используют стационарные и портативные металлообнаружители, а также лучевые досмотровые установки.