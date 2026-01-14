Рязанцы сообщили о ДТП с шестью машинами на трассе М-5

Рязанцы сообщили о ДТП с шестью машинами на трассе М-5. Об этом сообщили в соцсетях.

Авария случилась утром в среду, 14 января, после склада WB в селе Тюшево Рязанского района. Судя по кадрам, столкнулись несколько легковушек и трактор. На месте происшествия работала скорая.

Отмечается, что движение на участке сильно затруднено.

Информация о пострадавших и подробности уточняются.

Позже в ГАИ сообщили, что столкнулись четыре машины, есть пострадавший.