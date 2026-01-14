Рязанцы сообщили о ДТП с шестью машинами на трассе М-5
Рязанцы сообщили о ДТП с шестью машинами на трассе М-5. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что движение на участке сильно затруднено.
Информация о пострадавших и подробности уточняются.
Позже в ГАИ сообщили, что столкнулись четыре машины, есть пострадавший.