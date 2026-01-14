Рязанцы продолжают жаловаться на огромные сосульки на крышах зданий

Очередная жалоба пришла от жителей дома на улице Гагарина. «Крыша буквально вся в сосульках, которые могут упасть на прохожих в любой момент. Они периодически падают на тротуар. Администрация не реагирует уже неделю», — отметил местный житель. Ранее рязанцы жаловались на сосульки в центре города.