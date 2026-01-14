Рязанцы пожаловались на агрессивную стаю собак

По словам рязанцев, стая из пяти бездомных собак обитает на улице Великанова, дом № 11 корпус 3. «Сколько это будет продолжаться? Уже не первый раз вижу этот кошмар. За домом стая собак просто „рвет“ кошек… Примите уже меры», — написали в посте.