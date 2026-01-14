Рязанцам рассказали о новой схеме мошенников с звонками от сотовых компаний

По данным регионального отделения ЦБ, аферисты снова звонят рязанцам от имени сотрудников сотовых компаний. Мошенники, как и ранее, заявляют, что договор с оператором бессрочный, но настаивают, что его надо подтвердить. «Прежняя версия практически исчерпала себя, ведь потребители поняли, что договор бессрочный. Когда один прием себя дискредитирует, злоумышленники стараются изменить его, чтобы вызвать доверие жертвы», — пояснил заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев. Аферисты под различными предлогами пытаются узнать код, который приходит в СМС.

Аферисты под различными предлогами пытаются узнать код, который приходит в СМС во время разговора. Таким образом они хотят получить доступ к личному кабинету абонента сотовой компании. Это позволяет злоумышленникам переадресовать звонки и СМС-сообщения на свои номера, а в дальнейшем — авторизоваться от имени жертвы в различных сервисах, в том числе банковских.