Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 295
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 374
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 444
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 239
Рязанцам рассказали о новой схеме мошенников с звонками от сотовых компаний
По данным регионального отделения ЦБ, аферисты снова звонят рязанцам от имени сотрудников сотовых компаний. Мошенники, как и ранее, заявляют, что договор с оператором бессрочный, но настаивают, что его надо подтвердить. «Прежняя версия практически исчерпала себя, ведь потребители поняли, что договор бессрочный. Когда один прием себя дискредитирует, злоумышленники стараются изменить его, чтобы вызвать доверие жертвы», — пояснил заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев. Аферисты под различными предлогами пытаются узнать код, который приходит в СМС.

