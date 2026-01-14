Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-6°
Чтв, 15
-9°
Птн, 16
-14°
ЦБ USD 78.85 0.06 14/01
ЦБ EUR 92.4 0.43 14/01
Нал. USD 79.18 / 79.50 14/01 11:55
Нал. EUR 92.67 / 93.85 14/01 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 293
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 374
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 444
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 239
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиян начали обманывать украинские мошенники, прикрываясь логотипом «Госуслуг»
После новогодних праздников россиян начали обманывать новой схемой. Мошенники из Украины рассылают письма с подделанным логотипом портала «Госуслуги». В письмах заявляют, что вход в личный кабинет был из Киева, и предлагают позвонить по указанному номеру «службы поддержки». Злоумышленники рассчитывают на страх жертвы и её желание подтвердить безопасность аккаунта. Звонок приводит к похищению денег, угрозам жилью и вовлечению в противоправные действия. Юрист Иван Соловьев советует сразу удалять такие письма, не переходить по ссылкам и не связываться с «консультантами». Для проверки аккаунта следует использовать только официальный сайт и приложения «Госуслуг».

После новогодних праздников россиян начали обманывать, но новой схеме. Все чаще стали фиксировать рассылки, в которых злоумышленники из Украины подделывают сообщения от портала «Госуслуги». Об этом сообщил заслуженный юрист РФ и ученый-правовед Иван Соловьев, передает РИА Новости.

По его словам, россияне начали массово получать письма на свою почту, якобы отправленные от имени «Госуслуг». В этих сообщениях с поддельным логотипом говорится, что в личный кабинет пользователя выполнен вход из Киева. Текст писем содержит фразу: «Если это были не вы — ничего делать не нужно», а также номер телефона, который якобы принадлежит службе поддержки.

Соловьев отметил, что мошенники рассчитывают на мгновенный испуг и желание человека доказать, что он не находится на Украине. Однако звонок по указанному номеру запускает сложную схему, целью которой являются похищение денежных средств, посягательство на жилье и даже вербовка для дропперства или иной противоправной деятельности.

Эксперт призвал граждан немедленно удалять подобные письма, не переходить по ссылкам и не связываться с указанными «консультантами». Для проверки информации о своем аккаунте на «Госуслугах» рекомендуется использовать только официальные приложения и сайт.