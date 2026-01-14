Россиян начали обманывать украинские мошенники, прикрываясь логотипом «Госуслуг»

После новогодних праздников россиян начали обманывать новой схемой. Мошенники из Украины рассылают письма с подделанным логотипом портала «Госуслуги». В письмах заявляют, что вход в личный кабинет был из Киева, и предлагают позвонить по указанному номеру «службы поддержки». Злоумышленники рассчитывают на страх жертвы и её желание подтвердить безопасность аккаунта. Звонок приводит к похищению денег, угрозам жилью и вовлечению в противоправные действия. Юрист Иван Соловьев советует сразу удалять такие письма, не переходить по ссылкам и не связываться с «консультантами». Для проверки аккаунта следует использовать только официальный сайт и приложения «Госуслуг».

После новогодних праздников россиян начали обманывать, но новой схеме. Все чаще стали фиксировать рассылки, в которых злоумышленники из Украины подделывают сообщения от портала «Госуслуги». Об этом сообщил заслуженный юрист РФ и ученый-правовед Иван Соловьев, передает РИА Новости.

По его словам, россияне начали массово получать письма на свою почту, якобы отправленные от имени «Госуслуг». В этих сообщениях с поддельным логотипом говорится, что в личный кабинет пользователя выполнен вход из Киева. Текст писем содержит фразу: «Если это были не вы — ничего делать не нужно», а также номер телефона, который якобы принадлежит службе поддержки.

Соловьев отметил, что мошенники рассчитывают на мгновенный испуг и желание человека доказать, что он не находится на Украине. Однако звонок по указанному номеру запускает сложную схему, целью которой являются похищение денежных средств, посягательство на жилье и даже вербовка для дропперства или иной противоправной деятельности.

Эксперт призвал граждан немедленно удалять подобные письма, не переходить по ссылкам и не связываться с указанными «консультантами». Для проверки информации о своем аккаунте на «Госуслугах» рекомендуется использовать только официальные приложения и сайт.