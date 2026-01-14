Российские ученые создали прибор, оповещающий о близости инфаркта

Инженеры ЮФУ создали компактный кардиорегистратор, похожий на фитнес-трекер, который в реальном времени следит за состоянием сердца у больных ишемической болезнью. Устройство измеряет физиологические показатели, передаёт данные на смартфон через Bluetooth, а специальное приложение анализирует состояние и подсказывает, нужно ли делать паузу в тренировке. При ухудшении здоровья автоматически отправляется SOS-сигнал с геолокацией родственникам. Данные сохраняются в защищенном облаке, доступном лечащему врачу. Проект уже прошел стадию прототипа и разрабатывается при участии студенческого научного общества ЮФУ.

Инженеры Южного федерального университета (ЮФУ) разработали новое устройство, которое может в реальном времени следить за состоянием сердца у людей с сердечными заболеваниями. Об этом пишет РИА Новости.

Если возникнет критическая ситуация, устройство отправит сигнал SOS.

В материале отмечается, что многие люди с ишемической болезнью сердца сталкиваются с проблемой, когда приступ может произойти в одиночестве. Существующие устройства, такие как спортивные трекеры и холтеровские мониторы, не могут быстро вызвать помощь.

Новый кардиорегистратор от ЮФУ выглядит как компактный фитнес-трекер. Он постоянно измеряет физиологические показатели и передает данные на смартфон через Bluetooth. Специальное приложение анализирует информацию и сообщает пользователю, нужно ли продолжать тренировку или сделать паузу.

Если состояние человека ухудшается, устройство автоматически отправляет сигнал SOS с геолокацией на смартфоны родственников. Все данные также сохраняются в защищенном облачном хранилище, к которому может получить доступ лечащий врач для мониторинга состояния пациента. Устройство уже прошло стадию прототипа и разрабатывается с помощью студенческого научного общества ЮФУ.

Фото: Центр общественных коммуникаций ЮФУ/Никита Севастьянов.