Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 644
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 382
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 461
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 249
Спецпроекты
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» организовали школьную олимпиаду

В регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовала Всероссийская олимпиада школьников Группы «Россети». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Олимпиада направлена на выявление талантливых школьников и студентов, проявляющих интерес к техническому творчеству, инженерному мышлению и дальнейшей профессиональной деятельности в сфере электроэнергетики.

К участию приглашаются школьники 8-10 классов общеобразовательных организаций, а также студенты средних профессиональных учебных заведений регионов присутствия компаний. Регистрация доступна по ссылке.

Олимпиада пройдет в дистанционном формате и включает два обязательных этапа:

• отборочный — по предметам «физика», «математика», «информатика»;

• заключительный — с решением прикладных задач в области электроэнергетики.

Проведение олимпиады координирует Межрегиональный организационный комитет. Задания разработаны преподавателями Национального исследовательского университета «МЭИ», выступающего академическим партнером проекта.

Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками, а также получат возможность участвовать в корпоративных проектных сменах.

Олимпиада Группы «Россети» включена Министерством просвещения Российской Федерации в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, что позволяет участникам получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Олимпиада является частью системной работы Группы «Россети» по формированию кадрового резерва и развитию интереса молодежи к инженерным и энергетическим профессиям.

Подробная информация и примеры заданий прошлых лет размещены на странице олимпиады на сайте ПАО «Россети».