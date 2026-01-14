«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» организовали школьную олимпиаду

В регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовала Всероссийская олимпиада школьников Группы «Россети». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Олимпиада направлена на выявление талантливых школьников и студентов, проявляющих интерес к техническому творчеству, инженерному мышлению и дальнейшей профессиональной деятельности в сфере электроэнергетики.

К участию приглашаются школьники 8-10 классов общеобразовательных организаций, а также студенты средних профессиональных учебных заведений регионов присутствия компаний. Регистрация доступна по ссылке .

Олимпиада пройдет в дистанционном формате и включает два обязательных этапа:

• отборочный — по предметам «физика», «математика», «информатика»;

• заключительный — с решением прикладных задач в области электроэнергетики.

Проведение олимпиады координирует Межрегиональный организационный комитет. Задания разработаны преподавателями Национального исследовательского университета «МЭИ», выступающего академическим партнером проекта.

Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками, а также получат возможность участвовать в корпоративных проектных сменах.

Олимпиада Группы «Россети» включена Министерством просвещения Российской Федерации в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, что позволяет участникам получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Олимпиада является частью системной работы Группы «Россети» по формированию кадрового резерва и развитию интереса молодежи к инженерным и энергетическим профессиям.