Рэпер Гуф не признал вину по делу о грабеже

Рэпер Гуф заявил в Наро-Фоминском городском суде, что не признает вину в грабеже. Об этом сообщают «Известия».

"С предъявленным обвинением я не согласен. Открытого хищения телефона я не совершал", — заявил артист.

Второй фигурант дела также не признал вину.

По версии следствия, 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминском городском округе Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) и Геворк Саруханян похитили у потерпевшего мобильный телефон. Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшему, а Долматов угрожал и несколько раз ударил его по лицу. Эти действия полиция квалифицировала как грабеж.

Фото: «Известия».