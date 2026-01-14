Пробки в 11 баллов зафиксировали в Рязани

Утром в среду, 14 января, в Рязани зафиксировали пробки в 11 баллов. Об этом РЗН. инфо сообщили в 2ГИС. Отмечается, что заторы образовались из-за снегопадов, «которые усложняют расчистку улиц и создают затруднения на дорогах». Ранее стало известно, что Рязань встала в 10-балльные пробки. Жители сообщали, что не могут доехать до работы из-за заваленных снегом дорог.

Напомним, пробки в 11 баллов в городе собирались в октябре 2025 года.

Фото РЗН. инфо предоставили в 2ГИС.