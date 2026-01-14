После атаки БПЛА на Ростовскую область ребенок и трое взрослых пострадали

После атаки БПЛА на Ростовскую область ребенок и трое взрослых пострадали, их доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Атака на Ростовскую область случалась ночью 14 января. В многоэтажке в Левенцовском микрорайоне после случившегося повреждены две квартиры, разбиты стекла здания. Для жителей развернут пункт временного размещения.

Кроме того, сгорели два дома в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного повреждена крыша.

В одной из загоревшихся после атаки квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.

Фото и видео: Telegram-канал Юрия Слюсаря.