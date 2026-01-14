NZZ: Украина столкнулась с наибольшими трудностями за все время СВО

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщает, что Украина столкнулась с наибольшими трудностями за все время СВО из-за сочетания ударов по инфраструктуре и суровых зимних условий. Издание подчеркивает, что зима традиционно усиливает позиции российской армии, что делает восстановительные работы в стране крайне сложными. По данным NZZ, украинские власти не предоставляют достаточной информации о масштабах проблем, из-за чего растет недовольство среди населения. Граждане жалуются на отсутствие прозрачности в оценке реальных трудностей.

В статье также упоминается официальная позиция Москвы, которая утверждает, что удары по украинским объектам являются ответом на атаки на гражданские объекты России и направлены против ВСУ.

Кроме того, в Евросоюзе возник серьезный конфликт по поводу военной помощи Украине. Спор вызван жесткими условиями в новом плане ЕС, где Франция настаивает на том, чтобы выделенные €90 миллиардов тратились исключительно на закупки европейского вооружения, что фактически блокирует возможность приобретения американских систем.