Над Россией за ночь сбили 48 БПЛА

Средства ПВО уничтожили 25 дронов над Ростовской областью, 13 — над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, три — над Крымом. По одному дрону перехватили над Белгородской и Курской областями.

Над Россией за ночь сбили 48 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом 14 января сообщили в соцсетях Минобороны.

Напомним, ночью в Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА.