МВД: стало известно о новой схеме обмана будущих водителей
Мошенники звонят от лица представителей автошколы и предлагают «записаться на занятия» через пин-коды авторизации от личных кабинетов. Также известно, что они через Telegram и сайты известных компаний просят деньги за «раннюю запись» или «льготное место».
О новой схеме обмана будущих водителей предупредили в МВД. Об этом сообщила Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Мошенники звонят от лица представителей автошколы и предлагают «записаться на занятия» через пин-коды авторизации от личных кабинетов. Также известно, что они через Telegram и сайты известных компаний просят деньги за «раннюю запись» или «льготное место».