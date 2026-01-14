МВД: стало известно о новой схеме обмана будущих водителей

Мошенники звонят от лица представителей автошколы и предлагают «записаться на занятия» через пин-коды авторизации от личных кабинетов. Также известно, что они через Telegram и сайты известных компаний просят деньги за «раннюю запись» или «льготное место».