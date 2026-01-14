МО РФ: танкер «Матильда» атаковали украинские БПЛА

«13 января 2026 года в 10 часов 15 минут мск в акватории Черного моря с танкера „Матильда“ был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия. Танкер „Матильда“, следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края», — сообщили в военном ведомстве.