Мэр Рязани Ясинский назначил нового заместителя
Жанна Булатова будет курировать экономический блок. Ранее она работала на разных должностях в администрации Рязанского района. Также была директором централизованной бухгалтерии района и начальником финансового управления райадминистрации. В последнее время Жанна Булатова занимала должность замглавы администрации по экономике и финансам в Рязанском районе.
Глава администрации Рязани Борис Ясинский подписал распоряжение о назначении Жанны Булатовой своим заместителем. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: группа администрации Рязанского района в «ВК».