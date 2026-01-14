Мэр Рязани Ясинский назначил нового заместителя

Жанна Булатова будет курировать экономический блок. Ранее она работала на разных должностях в администрации Рязанского района. Также была директором централизованной бухгалтерии района и начальником финансового управления райадминистрации. В последнее время Жанна Булатова занимала должность замглавы администрации по экономике и финансам в Рязанском районе.

Глава администрации Рязани Борис Ясинский подписал распоряжение о назначении Жанны Булатовой своим заместителем. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: группа администрации Рязанского района в «ВК».