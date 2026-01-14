Рязань
Менеджеры четырёх онлайн-кинотеатров попали под протокол о пропаганде ЛГБТ*
Московский суд зарегистрировал административные дела о пропаганде ЛГБТ* в отношении семи менеджеров онлайн-платформ и телеканалов. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на картотеку суда.

Среди нарушителей: Александр Дунаевский («Кинопоиск»), Вячеслав Попов (Wink), Иван Гринин («Иви. ру»), Алексей Зиновьев («Амедиатека»), Владислав Дубров («24ТВ») и Ирина Терехова («Билайн»). Алексея Берната («Цифровое телевидение») привлекли за пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних.

Некоторые из упомянутых уже имели опыт штрафов. Дунаевский — за фильмы и сериалы. Попов — за показ сериалов «Хроники Шаннары» и «Единственный», как и Гринин. Терехова была привлечена к ответственности за показ фильма «Английский цирюльник». Зиновьева оштрафовали за сериал «Джентльмен Джек». Для Дуброва и Берната это первый опыт составления протоколов.

*"Международное движение ЛГБТ" признано в РФ экстремистской организацией.