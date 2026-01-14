Федеральные дорожники будут дежурить на трассах Рязанской области из-за непогоды
В ближайшие сутки на федеральных трассах Рязанской области ожидаются снегопад и изморозь. Об этом сообщает УПРДОР со ссылкой на данные Гидрометцентра и спутниковых метеосистем. Подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных автодорог региона, переведены в режим повышенной готовности.
Подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных автодорог региона, переведены в режим повышенной готовности. Контроль за ситуацией ведется в том числе с помощью систем спутникового метео- и видеонаблюдения.
За прошедшие сутки на федеральных трассах Рязанской области дежурили 18 единиц техники. Для противогололедной обработки дорожного покрытия израсходовали 854 тонны песко-соляной смеси.
Аналогичные меры принимаются и в других регионах ЦФО и ЮФО, где также прогнозируется ухудшение погодных условий.