Эксперты: ремонт в России подорожает до 25% в 2026 году

Весомое подорожание коснётся электротехники, керамической плитки, окон ПВХ и межкомнатных дверей. В среднем в этом году цемент может подорожать на 10%, древесина и пиломатериалы — на 15%, металл — на 7-10%, утеплители — на 7%, керамогранит, ламинат, кварц-винил — на 15-18%, межкомнатные двери — на 20%, окна ПВХ — до 30%. Причин для подорожания ремонта несколько, считают эксперты: повышение НДС до 22% и риск дефицита стройматериалов на фоне оживления спроса и рост цен на работу мастеров.

Стоимость капремонта под «ключ» в РФ в 2026 году может повысится на 10-25%. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на материал компании по ремонту Domeo.

По словам эксперта Глеба Лапшина, закладывать смету на ремонт нужно с учётом стоимости работ и материалов с прибавкой на 10-20% к сегодняшним ценам: «Для эконом-сегмента ожидается повышение на 15%, а для премиального до 25%", — говорит специалист.

Также известно, что весомое подорожание коснётся электротехники, керамической плитки, окон ПВХ и межкомнатных дверей. В среднем в этом году цемент может подорожать на 10%, древесина и пиломатериалы — на 15%, металл — на 7-10%, утеплители — на 7%, керамогранит, ламинат, кварц-винил — на 15-18%, межкомнатные двери — на 20%, окна ПВХ — до 30%.

Причин для подорожания ремонта несколько, считают эксперты: повышение НДС до 22% и риск дефицита стройматериалов на фоне оживления спроса и рост цен на работу мастеров.