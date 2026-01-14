Единороссы поучаствовали в уборке снегопада в Рязани

Отмечается, что на месте расчистили пешеходные зоны, детскую и перед мемориальным комплексом площадки: «Мы не должны оставаться в стороне. Трудности требуют участия. Продолжим организовывать подобные акции и помогать в расчистке территории социальных объектов, которым требуется помощь», — отметила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Феоктистова.

Активисты партии «Единая Россия» вместе с представителями «Молодой Гвардии» и волонтерами расчистили Гвардейский сквер на улице Чкалова в Рязани. Об этом сообщили на официальном сайте единороссов.

Отмечается, что на месте расчистили пешеходные зоны, детскую и перед мемориальным комплексом площадки: «Мы не должны оставаться в стороне. Трудности требуют участия. Продолжим организовывать подобные акции и помогать в расчистке территории социальных объектов, которым требуется помощь», — отметила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Феоктистова.

Фото: «Единая Россия».