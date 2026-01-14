ЦБ РФ: за снятие наличных без согласия клиентов отчитаются банки

Документы составят ежеквартально кредитные и небанковские организации. Они включат в себя информацию о случаях выдачи наличных без согласия клиентов, а также о попытках мошенничества, по которым банк отказал в выдаче. При выявлении аферы банк должен ограничить снятие наличных до 50 тыс. рублей в день и уведомить клиента. Также в отчете отразят операции, по которым клиенты уведомили о снятии без согласия, и те, кто не уведомил.

Банк России с 2027 года вводит новую форму отчетности банков о мошеннических операциях с наличными. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на сайт регулятора.

Документы составят ежеквартально кредитные и небанковские организации. Они включат в себя информацию о случаях выдачи наличных без согласия клиентов, а также о попытках мошенничества, по которым банк отказал в выдаче. При выявлении аферы банк должен ограничить снятие наличных до 50 тыс. рублей в день и уведомить клиента. Также в отчете отразят операции, по которым клиенты уведомили о снятии без согласия, и те, кто не уведомил.

Также в документах планируют раздел о клиентах, ограниченных в снятии наличных на сумму до 100 тыс. рублей в месяц из-за подозрений в мошенничестве.

Предложения по проекту принимаются до 26 января.