Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют в ближайшее время провести переговоры с РФ

Отмечается, что Уиткофф и Кушнер в ближайшем будущем хотят отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам собеседников Bloomberg, встреча планируется в январе.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют провести переговоры с Россией в ближайшее время. Об этом сообщило 14 января РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

