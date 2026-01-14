Apple зарегистрировала в России товарный знак
Американская технологическая корпорация Apple зарегистрировала товарный знак в России. Об этом 14 января
Компания под этим товарным знаком хочет оказывать образовательные и развлекательные услуги, выпускать музыкальную продукцию, издавать книги, организовывать прокат кинофильмов.
Заявку подавали в ноябре 2023 года. В январе 2026 года Роспатент решил зарегистрировать его.