Apple зарегистрировала в России товарный знак

Компания под этим товарным знаком хочет оказывать образовательные и развлекательные услуги, выпускать музыкальную продукцию, издавать книги, организовывать прокат кинофильмов. Заявку подавали в ноябре 2023 года. В январе 2026 года Роспатент решил зарегистрировать его.