Звезда «Папиных дочек» попал в реестр неплательщиков алиментов на Госуслугах

Имя актера Михаила Казакова появилось в реестре злостных неплательщиков алиментов на портале «Госуслуги», сообщает «Газета.Ru», изучившая данные сервиса.

Согласно информации портала, Казакова внесли в реестр 8 сентября 2025 года, сумма долга составила 216 303,56 рубля. На алименты подала бывшая супруга актера Елена, выплаты касались их общего сына и ее дочери, над которой Казаков признал отцовство.

В октябре 2023 года Заволжский районный суд Твери вынес решение о взыскании алиментов. Позже суд определил, что сын должен жить с отцом, после чего актера освободили от выплат на содержание ребенка. В октябре 2025 года Казаков подал иск о взыскании алиментов с бывшей супруги.

Ранее о запуске реестра алиментщиков на «Госуслугах» 13 января сообщила пресс-служба ФССП. По данным службы, пользователи могут проверить долги по ФИО и дате рождения, а также узнать регион исполнительного производства.

Фото: скриншот из сериала «Папины дочки».