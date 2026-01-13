Защита экс-сенатора Петиной на заседании в Рязани потребовала отвода судьи

В Советском районном суде Рязани 13 января прошло слушание по делу бывшего сенатора и экс-замминистра здравоохранения Рязанской области Ирины Петиной. По данным «МедиаРязани», на заседании 13 января Анна Бюрчиева вновь выразила недовольство работой судьи. Она отметила, что судья ведет процесс формально и отвлекается на телефон. В связи с этим она потребовала отвода судьи. Гособвинитель указал на субъективность мнения защиты, отметив, что в ходе допроса соблюдалась состязательность сторон, и свидетельница отвечала на вопросы прокурора. Судья отклонила ходатайство адвоката Бюрчиевой.

На предыдущем заседании состоялся допрос свидетельницы, одной из предполагаемых взяткодателей, директора компании «Фарм плюс» Людмилы Кондратьевой. На большинство вопросов она отвечала «не помню», на что обратила внимание защитница подсудимой Анна Бюрчиева.

По данным «МедиаРязани», на заседании 13 января Бюрчиева вновь выразила недовольство работой судьи. Она отметила, что судья ведет процесс формально и отвлекается на телефон, а это, в свою очередь, лишает защиту надежды на объективное рассмотрение дела. В связи с этим Анна Бюрчиева потребовала отвода судьи, заявив: «Вы не можете быть беспристрастной и не предвзятой по отношению к Петиной».

Ирина Петина поддержала позицию своей защиты.

Государственный обвинитель указал на субъективность мнения защиты, отметив, что в ходе допроса соблюдалась состязательность сторон, и свидетельница отвечала на вопросы прокурора. Судья отклонила ходатайство адвоката Бюрчиевой.

Также на заседании 13 января планировалось продолжить допрос свидетельницы Кондратьевой, но она не смогла явиться в суд из-за перелома конечностей.

Напомним, Ирине Петиной предъявили обвинения в получении взяток на сумму 145 миллионов рублей. В числе участников преступной схемы — компании «Фарм Вест», «Кирамед», «Экспресс мед», «Медгрупп», «Медресурс», «Диамед», «Прогресс», «Костромская медтехника» и «Орбита». Петина заявила о своей невиновности по всем эпизодам обвинения.

Часть денег, как выяснили правоохранители, она передавала экс-вице-губернатору области Игорю Грекову.

