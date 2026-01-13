Над пятью российскими регионами перехватили БПЛА

БПЛА самолетного типа дежурные средства ПВО уничтожили в период с 23:00 12 января до 7:00 13 января. Семь дронов сбили над Ростовской областью. По одному беспилотнику перехватили над Белгородской, Курской, Орловской областями и Крымом.