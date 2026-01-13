Врачи ОКБ спасли рязанку с инсультом
Пациентке стало плохо в магазине, куда она отправилась с дочерью. По словам женщины, у нее закружилась голова. После рязанка потеряла сознание. «Дочь придерживала мне голову и звала на помощь, просила вызвать скорую», — рассказала пациентка. Во время госпитализации у женщины была обездвижена правая сторона тела. Кроме того, наблюдалась сильная головная боль. Как отметили в минздраве, врачи помогли в критически важные первые четыре с половиной часа после приступа. Специалисты растворили тромб специальными препаратами.
Врачи ОКБ спасли рязанку с инсультом. Об этом 13 января сообщили в соцсетях регионального минздрава.
Пациентке стало плохо в магазине, куда она отправилась с дочерью. По словам женщины, у нее закружилась голова. После рязанка потеряла сознание.
«Она [дочь. — прим. ред.] придерживала мне голову и звала на помощь, просила вызвать скорую», — рассказала пациентка.
Во время госпитализации у женщины была обездвижена правая сторона тела. Кроме того, наблюдалась сильная головная боль.
Как отметили в минздраве, врачи помогли в критически важные первые четыре с половиной часа после приступа. Специалисты растворили тромб специальными препаратами.