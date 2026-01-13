ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой

По данным аналитиков, для граждан хороший отец — это уже не просто кормилец, а эмоционально вовлеченный родитель. Большинство опрошенных (72%) отметили, что их собственные отцы принимали активное участие в воспитании. Эксперты также отмечают переосмысление роли мужчины в семье. Сегодня общество ожидает от отца активного участия в жизни ребенка наравне с матерью, выполнения роли воспитателя, эмоционально доступного родителя и авторитетного наставника.

Две трети россиян (66%) считают роль отца в семье трудной работой. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.

