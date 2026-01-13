В Удмуртии подростка убили после конфликта с кассиром в магазине

В Удмуртии подростка убили после конфликта с кассиром в магазине. Об этом 13 января сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

По данным телеканала, в одном из местных магазинов несовершеннолетние шумели и ругались матом, «не обращая внимания на замечания сотрудницы». А позже, как выяснил РЕН ТВ, начали конфликтовать с ней.

Вечером женщину встречал возлюбленный, которому она рассказала о случившемся. Как сообщил телеканал, мужчина нашел подростков и нанес одному из них несколько ударов ножом. Мальчик, которому было 14 лет, скончался.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по республике. Нападавший задержан, мужчине предъявлено обвинение, вину он признал.

Фото и видео: официальнЫЙ Telegram-канал СУ СКР по Удмуртской Республике.