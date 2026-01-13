В Сараевском округе определили места для Крещенских купаний

В Сараевском округе купания в Крещенскую ночь пройдут на источнике в Маховом и в селах Телятники и Витуша, сообщает администрация округа. Начальник сектора по делам ГО и ЧС Нина Короткова сообщила, что купели уже подготовили. Оперативные службы (медики, полицейские и спасатели) будут дежурить во всех местах проведения купаний.

