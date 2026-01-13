В рязанском поселке всю ночь тушили пожар в доме
Информация о пожаре в одноэтажном жилом доме в поселке Сапожок поступила в 23:44 12 января. В 23:46 специалисты прибыли на место происшествия. Дом тушили семь человек и четыре единицы техники. Возгорание ликвидировали в 4:00 13 января. Площадь пожара составила 88 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб установят специалисты.
В поселке Сапожок сгорел жилой дом. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Информация о пожаре в одноэтажном жилом доме поступила в 23:44 12 января. В 23:46 специалисты прибыли на место происшествия.
Дом тушили семь человек и четыре единицы техники. Возгорание ликвидировали в 4:00 13 января.
Площадь пожара составила 88 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб установят специалисты.