В рязанском поселке всю ночь тушили пожар в доме

Информация о пожаре в одноэтажном жилом доме в поселке Сапожок поступила в 23:44 12 января. В 23:46 специалисты прибыли на место происшествия. Дом тушили семь человек и четыре единицы техники. Возгорание ликвидировали в 4:00 13 января. Площадь пожара составила 88 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб установят специалисты.