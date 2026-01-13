В Рязанской области восстановили электричество 90% жителей, оставшихся без света

Более 130 энергетиков «Рязаньэнерго» круглосуточно работают над устранением технологических нарушений на энергообъектах в Рязанской области после двух волн мощного снегопада и ледяного дождя. Об этом сообщили в «ЖКХИНФО | 62». На данный момент восстановлено электроснабжение свыше 90% потребителей, пострадавших от стихии. Работы завершены в 115 населенных пунктах региона. Основные усилия энергетиков сосредоточены в Клепиковском округе, где задействованы 18 бригад и 29 единиц спецтехники, включая 4 бригады подрядных организаций.

Фото: ЖКХИНФО | 62.