В Рязанской области увеличили размер выплаты на покупку школьной формы

Теперь сумма пособия составляет 4 347 рублей. Уточняется, что если семья уже получала эту выплату в прошлом, в текущем году подавать новое заявление не нужно. Многодетные семьи получат деньги автоматически в августе. Поддержка предоставляется без заявлений до окончания ребенком 9 класса. Для учащихся 10 и 11 классов необходимо ежегодно подтверждать факт обучения.

В Рязанской области увеличили размер выплаты на покупку школьной формы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рязанцам также напомнили, что заявление можно подать через МФЦ или портал Госуслуг. При первом обращении потребуются паспорт, справка из школы и банковские реквизиты.