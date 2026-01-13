В Рязанской области у пенсионерки украли деньги из дома

В Сараях у пенсионерки украли около 10 тысяч рублей из дома. Об этом пишет ИД «Пресса». Подозреваемая молодая женщина была хорошо знакома с потерпевшей и не раз ей помогала. По данным следствия, в очередной визит она заметила деньги, которые пенсионерка откладывала на дрова, и тайно их забрала. Пропажу обнаружили спустя несколько месяцев, после этого пожилая женщина обратилась в полицию. По факту кражи сотрудники сараевской полиции возбудили уголовное дело по статье 158 ч. 2 УК РФ. Расследование продолжается.

