В Рязанской области на 10% снизился травматизм в праздники

В Рязанской области число обращений в травмпункты в праздничные дни снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщает ТКР. Заведующий амбулаторно-травматологическим центром БСМП Иван Киселев рассказал, что в 2026 году пациентов оказалось меньше, несмотря на обильные снегопады и рост числа людей на улицах.

По его словам, чаще всего травмы связаны с падениями на скользких тротуарах, катанием на ватрушках и нарушением правил на катках и лыжных трассах.

Перед праздниками в БСМП открыли дополнительный кабинет, поэтому все 11 выходных дней помощь оказывали без задержек.