В Рязанской области мужчину осудят за кражу мотовездехода

В Шиловском районе завершено расследование дела о краже мотовездехода. 49-летний житель Михайловского района обвиняется краже квадроцикла у москвича, который использовал его летом на даче. В октябре 2025 года в полицию поступило сообщение о краже мотовездехода от дачного дома в деревне Красный хутор. Ущерб составил 351 тысячу рублей. Полиция быстро задержала подозреваемого и нашла похищенный квадроцикл. Выяснилось, что мужчина заметил мотовездеход, когда собирал грибы в лесу. Поздно вечером он приехал на своем автомобиле к дому потерпевшего, проник на территорию и забрал квадроцикл, погрузив его в кузов своего автомобиля. Теперь дело направлено в Шиловский районный суд.

В Шиловском районе завершено расследование дела о краже мотовездехода. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

49-летний житель Михайловского района обвиняется краже квадроцикла у москвича, который использовал его летом на даче.

В октябре 2025 года в полицию поступило сообщение о краже мотовездехода от дачного дома в деревне Красный хутор. Ущерб составил 351 тысячу рублей. Полиция быстро задержала подозреваемого и нашла похищенный квадроцикл.

Выяснилось, что мужчина заметил мотовездеход, когда собирал грибы в лесу. Поздно вечером он приехал на своем автомобиле к дому потерпевшего, проник на территорию и забрал квадроцикл, погрузив его в кузов своего автомобиля. Затем он спрятал технику в строящемся доме соседа.

Теперь дело направлено в Шиловский районный суд. Если мужчину признают виновным, ему может грозить до 6 лет тюрьмы.