В Рязани образовались 8-балльные пробки. Об этом сообщают «Яндекс карты». Вечером во вторник, 13 января, заторы образовались на улицах Ленина, Есенина, Грибоедова, Чапаева, Спортивная. Также в пробке стоят Солотчинское шоссе, улицы Свободы, Маяковского и т. д.