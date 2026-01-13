В России назвали важное условие для возобновления переговоров с Украиной

Россия ожидает от Украины и США подготовленного документа для начала нового раунда переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она подчеркнула, что российская сторона хочет увидеть конкретные предложения, чтобы понять, как реагировать на них. «Сейчас вопрос для нас — увидеть его, а потом уже понимать по срокам. Потому что если мы увидим неприемлемые для себя пункты и условия, то, значит, дальше будет опять процесс дипломатических консультаций и переговоров», — отметила Журова. Она также призвала оценивать действия украинской стороны, а не только их слова, из-за этого на данном этапе затрудняется прогнозирование сроков следующего раунда переговоров.

«Мы ждем этого документа, чтобы хотя бы понимать, на что мы должны реагировать.(…) Сейчас вопрос для нас — увидеть его, а потом уже понимать по срокам. Потому что если мы увидим неприемлемые для себя пункты и условия, то, значит, дальше будет опять процесс дипломатических консультаций и переговоров», — отметила Журова. Она также призвала оценивать действия украинской стороны, а не только их слова, из-за этого на данном этапе затрудняется прогнозирование сроков следующего раунда переговоров.

12 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона сформулировала свое видение базового документа по урегулированию конфликта, который обсуждается с США и Россией. Он отметил активность дипломатических усилий и указал на необходимость ответа со стороны России. Зеленский также сообщил о почти готовых к подписанию документах после встречи с американской делегацией и добавил, что Киев ведет переговоры о встрече с представителями Дональда Трампа для обсуждения графиков предстоящих консультаций.