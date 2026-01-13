«Автостат»: в РФ импорт легковушек пошёл на спад из-за изменений утильсбора

В РФ импорт новых и подержанных легковушек пошёл на спад из-за изменений утильсбора и сократился в штуках на 10-15%. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на заключение директор «Автостата» Сергея Удалова.

В частности, в декабре, по подсчетам агентства, в РФ импортировали 50,3 тыс. новых легковых автомобилей против 55,9 тыс. шт. в ноябре. Это соответствует 10-процентному помесячному снижению. Ввоз машин с пробегом снизился в прошлом месяце до 51,2 тыс. шт. с 59,8 тыс. шт. в ноябре, то есть на 14,4%.

Отмечается, что всплески объемов импорта автомобилей в конце 2025 г. он описал как «последние окна возможностей» для ввоза машин на старых регуляторных условиях.

Также эксперт Сергей Удалов отметил, что основными направлениями импорта новых легковых автомобилей в РФ в декабре были Китай (с долей 63,9%), Киргизия (18,5%) и Южная Корея (7,6%), машин с пробегом — Япония (46,1%), Китай (23,2%) и Южная Корея (19,1%).