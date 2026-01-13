В Госдуме хотят запретить участие посредников в проверке здоровья мигрантов

В Госдуму внесут законопроект, который запретит участие посредников в проверке здоровья трудовых мигрантов. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает «Абзац». Она отметила, что цель этого законопроекта — сделать процедуры проверки более прозрачными и предотвратить распространение опасных заболеваний. Яровая рассказала, что подготовлены три законопроекта, которые касаются санитарных норм, подтверждения здоровья мигрантов и запрета на посредничество. По ее словам, это поможет повысить ответственность за точность информации о здоровье трудовых мигрантов. Также планируется ввести штрафы для иностранных граждан, которые не пройдут медосмотр, а также ужесточить наказание за подделку документов о состоянии здоровья.

