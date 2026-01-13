В Госдуме приняли законопроект об ответственности регионов за детский отдых

Госдума 13 января приняла в первом чтении законопроект, который возлагает на регионы ответственность за оздоровительную кампанию детей. Изменения внесут в закон об основных гарантиях прав ребенка в России, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Согласно документу, губернаторы возглавят межведомственные комиссии по организации детского отдыха и будут отвечать за проведение кампании.

В состав комиссий также включат представителей региональных органов здравоохранения. По словам соавтора инициативы Алексея Говырина, это позволит усилить контроль за условиями отдыха и оздоровления детей.